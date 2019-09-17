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أخبار البلد

الوزراء السعودي يوافق على 3 اتفاقيات منها اثنتان تخصان دولتين عربيتين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:40 م
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
على صالح
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على 3 اتفاقيات منهما اثنتان مع دولتين عربيتين ومذكرة تفاهم.

وقرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بقصر السلام في جدة، الموافقة على اتفاقية بين المملكة وجمهورية ألبانيا؛ لتجنب الازدواج والتهرب في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق لها.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة لبنان لتجنب الازواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي

كما فوض المجلس السعودي وزير الإعلام للتباحث مع أوكرانيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وكييف للتعاون في المجال الإعلامي، والتوقيع عليه

وقرر ايضا تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة وجيبوتي في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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