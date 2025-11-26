محمد رضوان: بداياتي الفنية كانت متواضعة

بدأت، ندوة المائدة المستديرة الخاصة بمكرّمي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وستة من المكرّمين، من بينهم الفنان محمد رضوان.

وقال محمد رضوان: «بداياتي كانت متواضعة ومن خلال المشاهدة؛ فقد بدأت أتابع عروضًا مسرحية عن طريق الصدفة، وحين التحقت بالجامعة بدأت أبحث عن قسم المسرح هناك، وشاركت في بطولة إحدى المسرحيات، واكتشفت أن التدريب أمر مهم جدًا بالنسبة للممثل».

وأضاف رضوان: «درست بشكل أكاديمي، إذ انضممت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال تلك الفترة التحقت بفرقة الفنان محمد صبحي، وقدّمت مسرحية “بالعربي الفصيح”».

وكان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، قد كرّم النجمة الكبيرة يسرا بدرع سميحة أيوب التقديري خلال حفل افتتاح دورته العاشرة الذي أقيم أمس، بحضور اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والفنانة إلهام شاهين حامل اسم الدورة، والذين شاركوا جميعًا في تكريم النجمة الكبيرة يسرا.

وجاء تكريم يسرا تقديرًا لمسيرتها الفنية الثرية، وإسهاماتها الكبيرة في إثراء الفن المصري والعربي، وما قدّمته من عروض مسرحية متنوعة لكبار كتاب المسرح العربي والعالمي.

كما تم عرض فيلم تسجيلي احتفاءً بإطلاق اسم الفنانة إلهام شاهين على الدورة العاشرة، حيث لم تتمالك دموعها أثناء وجودها على المسرح.

ومنح المهرجان لقب “الشخصية المسرحية العربية المكرّمة” لهذه الدورة للبروفيسور والمخرج عبد الكريم جواد اللواتي من سلطنة عمان، تقديرًا لمسيرته الإبداعية ودوره في تطوير الحركة المسرحية العربية.

كما كرّم المهرجان المبدع الكوري يون وونج سونج باعتباره الشخصية الكورية المكرّمة لهذا العام، اعترافًا بجهوده في دعم المسرح العالمي.

فيما مُنح درع سميحة أيوب التقديري للفنان القدير حمد عبد الرضا من دولة قطر، تكريمًا لعطائه المسرحي وإسهاماته الكبيرة في المشهد الفني الخليجي والعربي.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزّز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.