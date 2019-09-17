رانيا يوسف تكشف عن فيديو جديد وتعلق: انتظرونى

نشرت الفنانة رانيا يوسف قطع فيديو تستعرض فيه إطلالاتها خلال حضورها المهرجان في السنوات الماضية وتألقها على السجادة الحمراء وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلنة عن حضورها الفعاليات هذا العام.



وعلقت رانيا على الفيديو قائلة : "انتظروا رانيا فى الجونة 2019".



يذكر أن رانيا يوسف تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "الأنسة فرح" والذى من المتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة “الآنسة فرح” يجمع ما بين النجمة “رانيا يوسف” و الفنانة الشابة “أسماء أبو اليزيد”.



كما تنتظر عرض مسلسل "ملائكة ابليس" والذى تشارك فيه مع غادة عادل وتاليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.



