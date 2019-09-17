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أخبار البلد

لأول مرة بمحافظة بورسعيد.. منظومة التأمين الصحي الشامل تطلق "عيادات علاج الألم المزمن"

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:55 م
مستشفى
مستشفى
عبدالصمد ماهر
أعلن الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل عن بدأ تشغيل "عيادة علاج الألم المزمن" لأول مرة بمحافظة بورسعيد، وذلك بمستشفى التضامن بالمحافظة كمبادرة من مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج الأمراض الحادة والمزمنه لدى المنتفعين من المنظومة. وأعلن السبكي أن العيادة ستبدأ عملها أعتبارا من يوم الخميس القادم وستكون متاحة أسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا.

وأشار دكتور السبكي أن وظيفة "عيادة علاج الألم المزمن"هي علاج الألم الحاد والمزمن من أجل تقديم الإغاثة للمريض وتحسين نوعية الحياة لديه من خلال إيجاد نظام صحي متكامل للتعامل مع الألم الحاد والمزمن لديه بما يضمن مستوى معيشي صحي أفضل للمواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، ومن الحالات التى تعالجها "عيادة علاج الألم المزمن" ألم الظهر بعد جراحة العمود الفقري, ألم المفاصل, ألم الحوض المزمن, ألم السرطان, الاعتلال العصبي السكري, ضيق القناة الشوكية, اضطرابات المفاصل, الألم المزمن بعد الجراحة, الذبحة الصدرية التي لا يمكن علاجها بواسطة الجراحة أو تركيب الدعامة, والعديد من الآلام الأخرى، والتي تعالج باستخدام أدوية وتقنيات غازية حديثة.

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