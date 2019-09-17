بحضور نجوم الأهلي والزمالك.. مستقبل وطن يجري قرعة التصفيات النهائية لدوري الحزب بالجيزة





أكد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الدورى يأتى في إطار السياسة التي ينتهجها بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للمواطنين، للتخفيف عنهم، سواء كانت أنشطة اجتماعية، أو ثقافية، أو رياضية، أو خدمية، والتركيز على فئة الشباب باعتبارهم العمود الفقرى للمجتمع، لافتًا إلى أن الرياضة هي حائط الصد ضد التطرف الفكري والديني لأنها تشجع روح المنافسة الشريفة.





وأضاف "الهواري"، أن الحزب استهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب بالبطولة، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية للشباب المشارك، مشيرًا إلي أن عدد الفرق المشاركة في دوري الحزب للموسم الثاني وصل لـ307ضم قرابه الـ2726 لاعبًا ومديرًا تأهل منهم 30 فريقًا إلى التصفيات المؤهلة لنهائي البطولة.

أجريت قرعة التصفيات النهائية لدوري "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، حيث إنه من المقرر بدء مباريات التصفيات يوم 22 من الشهر الجاري بمشاركة 30 فريقا.وأجريت القرعة بحضور الكابتن جمال عبدالحميد، والكابتن أحمد بلال، والكابتن أحمد أبومسلم، والكابتن محمد اليماني، بحضور عادل ناصر أمين عام المحافظة، والنائب عبد الوهاب خليل، والنائب نافع هيكل، والنائبة شادية ثابت، وعدد من قيادات الحزب بالمراكز والأقسام بالمحافظة، مندوبي الأندية.وذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة لتنظيم الدورات الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لاكتشاف الموهوبين وللحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التقدم والبناء.