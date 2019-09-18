عصام شيحة: مجلس الشيوخ سيساعد النواب بشكل فعال في مناقشة القوانين

أكد عصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مجلس الشيوخ سيساعد بشكل فعال مجلس النواب في مناقشة القوانين.





وأضاف عصام شيحة خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» المذاع على «أكسترا نيوز» أن منذ عام 2013 نعاني من نوع من المكايدة السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول بناء دولة ديمقراطية حديثة بعيدا عن اي خصوم توزع الخصوصيات.



