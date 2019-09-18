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محافظات

تكريم 77 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم والأوائل بمدارس الدعوة الإسلامية ببني سويف

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:54 ص
تكريم 77 طالبًا وطالبة
تكريم 77 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم
محمد عبد الحليم
كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف 77 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا من أبناء مدارس جمعية الدعوة الإسلامية بكافة المراحل التعليمية "ابتدائي،اعدادي،ثانوي،لغات"عن العام الدراسي 2018 /2019، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الجمعية "مساء اليوم" بمقر مدرسة الدعوة بمدينة بني سويف، والتي تضمنت تقديم بعض الفقرات الفنية والغنائية والأناشيد الوطنية والتي قدمها طلبة وطالبات المدرسة . 

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بأبنائه الطلاب المتفوقين والنابغين في كل المجالات، مطالبا إياهم بالحفاظ على تفوقهم والإصرار على الجد والاجتهاد لمواصلة النجاح خاصة وأن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ الأسبوع القادم ،ومعبرا عن تقديره لأولياء أمورهم الذين بذلوا من الوقت والجهد من أجل تفوق أبنائهم وحصولهم على تلك المراكز المتقدمة . 

وفى ختام الحفل تم تكريم الطلاب الأوائل وحفظة القرآن الكريم وتسليمهم شهادات التقدير بواقع: 25 من حفظة القرآن الكريم، 14 من أوائل الثانوية العامة 12 من أوائل الشهادة الإعدادية و12 أوائل المرحلة الابتدائية،، 14 أوائل اللغات بكافة المراحل،موجها الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة،ومسؤولي التربية والتعليم على مجهوداتهم ،مؤكدا على أهمية تكريم للمتفوقين ليكون دعما وتحفيزا لهم انطلاقا من كونهم أمل مصرنا الغالية في المستقبل . 

شهد الحفل:الدكتور عبد الرحمن برعي، المهندس عاطف عبد الجواد عضوا مجلس النوب،والأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم،الأستاذ مصطفى الديب نقيب المعلمين ،الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف،الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطفة بني سويف الأزهرية،الأستاذ وجيه عبد الرازق رئيس المدينة،الأستاذة نبيلة عبد الحليم وكيل مديرية التضامن،والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية ،وعدد من التنفيذيين وقيادات التعليم وأهالي وأسر الطلاب المكرمين .
تكريم 77 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم والأوائل بمدارس الدعوة الإسلامية ببني سويف
تكريم 77 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم والأوائل بمدارس الدعوة الإسلامية ببني سويف

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