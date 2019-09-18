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أخبار العالم

عقب هجوم أرامكو.. السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:32 ص
السعودية تنضم إلى
السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
قسم الخارجي
أعلنت المملكة العربية السعودية انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

ويأتي انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

يأتي ذلك عقب أيام من الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو، يتهم فيها النظام الإيراني.

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