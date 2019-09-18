الليلة.. موقعة سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بغيابات مؤثرة

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دورى أبطال أوروبا.



ويدخل الفريقان مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعد أن حقق ريال مدريد الفوز على ليفانتي 3-2 بالجولة الرابعة في الليجا، فيما فاز سان جيرمان على ستراسبورج 1-0.



ويبدو فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المرشحين المنطقيين لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي.



ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة، حيث سيكون الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وتوماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان، في ورطة، بسبب العديد من الغيابات التي ضربت فريقهما.



ويغيب عن ريال مدريد كل من، ماركو أسينسيو، لوكا مودريتش، إيسكو ألاركون، فيديريكو فالفيردي، مارسيلو دا سيلفا، وماريانو دياز، وإبراهيم دياز، بسبب الإصابة، بينما يغيب سيرجيو راموس، قائد الفريق، وبديله ناتشو فيرنانديز بسبب الإيقاف.



وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:



حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - التوب.



خط الدفاع: كارفخال- ميليتاو - أودريوزولا - ميندي - دي لا فونتي.



خط الوسط: كروس - كاسيميرو - خاميس رودريجيز.



خط الهجوم: هازارد - بنزيما - بيل - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جونيور - رودريجو.



بينما سيغيب عن سان جيرمان، ثلاثي الهجوم الناري البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب الإيقاف بعدما خرج مطرودًا أمام مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، فيما يغيب كيليان مبابي وإدنسون كافاني ودراكسلر، بسبب الإصابة.



ويلتقي اليوم أيضًا، أوليمبياكوس اليوناني مع توتنهام هوتسبير، وبايرن ميونيخ مع النجم الأحمر الصربي، وأتلتيكو مدريد مع يوفنتوس، وشاختار مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.