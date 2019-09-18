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أخبار البلد

لا يوجد أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض السبت

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا تدريجيا بمعدل درجة إلى درجتين ابتداءا من السبت القادم وحتي نهاية الأسبوع دون حدوث أى ظواهر جوية.

وأكد أحمد عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الأربعاء، استقرار درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي خلال هذا الأسبوع حتى يوم الجمعة القادمة، دون حدوث أى عوامل جوية مؤثرة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة سيصاحبة شبورة مائية على عدة مناطق فقط دون أمطار.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :
القاهرة 33/25
الإسكندرية 31/24
بورسعيد 29/23
شرم الشيخ 36/27
بني سويف 34/23
الأقصر 36/23
الوادي الجديد 36/20

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