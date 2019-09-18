صاحب أرقام قياسية.. صلاح أمين نجم مصر المقاصة يحتفل بعيد ميلاده الـ 38

يحتفل اليوم الاربعاء، صلاح أمين لاعب نادي مصر المقاصة بعيد ميلاده الـ 38، حيث ولد المهاجم المخضرم في 18 سبتمبر عام 1981.



وتنقل صلاح أمين، بين العديد من الأندية المصرية أبرزها طلائع الجيش والذي قضى فيه معظم مسيرته الكروية وبعدها انتقل لكل من الانتاج الحربي وسموحة والنجوم قبل أن يستقر به الحال في الفريق الفيومي.



وخلال مسيرته الكروية، عرف صلاح أمين بانتصاراته على فريق الزمالك حيث ساهم في 8 أهداف طوال تاريخ مشاركاته امام نادي الزمالك سجل منهم 6 وصنع 2 آخرين.



كما ان لديه عدد مباريات قياسي في الدوري المصري، حيث لعب صاحب ال 38 عاما 246 مباراة في الدوري العام سجل فيها 72 هدفا وصنع 15 آخرين.



ويتطلع صلاح أمين مواصلة أرقامه المميزة في الموسم الجديد مع ابناء الفيوم، خصوصا مع دخوله منافسة شرسة مع عمرو مرعي زميله الجديد في الفريق االفيومي لشغل مركز مهاجم الفريق الأساسي.