رئيس شعبة مواد البناء: 3 أسباب تدعم انخفاض أسعار الحديد والأسمنت

توقع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الحديد والأسمنت مشيرا إلى انخفاض أسعار الحديد بالفعل بفضل تراجع أسعار الخام عالميا بالإضافة إلى تعافي الجنيه المصري أمام الدولار فضلا عن الزيادة الإنتاجية التي تشهدها الفترة الحالية.



وكشف الزيني لـ صدى البلد، عن وجود فائض في إنتاج الأسمنت منوها الى أن مصانع الأسمنت تعمل بنسبة 60% من الطاقة الإنتاجية القصوى لها فقط وعن دخول مرتقب لنحو 1.5 مليون طن حديد ضمن الإنتاج السنوي قريبا بفضل خطوط إنتاج جديدة ستدخل السوق.



وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أن المرحلة مناسبة جدا للبناء وشراء مواد البناء بفضل انخفاض الأسعار وتحسن سعر الجنيه في مواجهة الدولار.. فضلا عن وجود فائض في الإنتاح.





وتراوحت أسعار الحديد اليوم الاربعاء 18-9-2019 بين 11650 إلى 11700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ليسجل 11800 جنيه للمستهلك، فيما تراوحت أسعار الأسمنت بين ٧٠٠ إلى ٧٥٠ جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بـ ٨٥٠ جنيها للطن.