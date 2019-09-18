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أخبار البلد

وزيرة خارجية السودان: لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور حمدوك مثمر وناجح

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:29 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء السودان
أ ش أ
قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم الأربعاء، كان مثمرا وناجحا، وتم خلاله تناول العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الأربعاء أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في السودان بعد نجاح الثورة وبدء الفترة الانتقالية، مشيرة إلى أن الدكتور حمدوك، قدم خلال اللقاء شرحا حول التطورات السياسية في السودان، والتحديات التي يواجهها، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و إعفاء ديون السودان الخارجية ومساعي تحقيق السلام الشامل والعادل بالبلاد.

وأوضحت عبد الله، التي رافقت رئيس وزراء السودان في زيارته إلى القاهرة، أن اللقاء تطرق لأهمية دفع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وترقية المشروعات الاستراتيجية بين الخرطوم والقاهرة.

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