إقبال كثيف من المواطنين وخاصة النساء على لجان انتخابات مجلس النواب في بولاق الدكرور

تشهد منطقة بولاق الدكرور اليوم ظهر اليوم إقبالا كثيفا من المواطنين على لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الحماس والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

ولوحظ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم توافد أعداد كبيرة من الناخبين، وخاصة النساء وكبار السن، اللواتي حرصن على الحضور مبكرًا للإدلاء بأصواتهن، حاملات أعلام مصر ومرددات الهتافات الداعية للمشاركة الإيجابية.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.