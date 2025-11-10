قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد هزيمة ليفربول.. واين روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد زملائه"
النائب محمد أبو العينين خلال جولته لمتابعة العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة
جيش الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل الأسرى
17 صغيرا.. القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بمدينة السادات ومحافظ المنوفية ينتقل لموقع الحادث
إقبال كثيف للشباب على اللجان في أول أيام تصويت مجلس النواب
طلبات جديدة لدفاع المتهم الثاني بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة.. ما القصة؟
وزير الصحة: مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%
أسعار الأسماك في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025
الجيزة تنتخب| مشاركة كثيفة بلجان البحر الأعظم والهرم والدقي وسط أجواء احتفالية
المستشار أحمد بنداري يكشف الحالة الصحية لاثنين من القضاة تعرضا لحادث بأسوان
منتخب مصر للناشئين يواجه إنجلترا اليوم في كأس العالم تحت 17 عامًا
إصابة جنديين تايلانديين في انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع كمبوديا

لغم أرضي
لغم أرضي
أ ش أ

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الإثنين إصابة جنديين بجروح جراء انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع كمبوديا، وهو ما دفعها إلى تعليق تنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين البلدين الشهر الماضي.


ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الجيش التايلاندي قوله إن الانفجار الذي وقع في مقاطعة "سيسا كيت" أدى إلى إصابة جندي بإصابة بالغة في الساق، في حين تسبب الضغط الناجم عن الانفجار في إصابة جندي آخر بآلام في الصدر.


بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية سيريبونج أنجكاساكولكييت "إن بانكوك ستتوقف عن خطوات متابعة الإعلان المشترك"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق مع كمبوديا الذي تم توقيعه في كوالالمبور في أواخر أكتوبر الماضي.


ولم تعلق السلطات الكمبودية على الحادث حتى الآن، إلا أنها نفت في الماضي الاتهامات التايلاندية بزراعة ألغام أرضية جديدة على طول الحدود بين البلدين.

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

