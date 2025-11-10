إصابة جنديين تايلانديين في انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع كمبوديا

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الإثنين إصابة جنديين بجروح جراء انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع كمبوديا، وهو ما دفعها إلى تعليق تنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين البلدين الشهر الماضي.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الجيش التايلاندي قوله إن الانفجار الذي وقع في مقاطعة "سيسا كيت" أدى إلى إصابة جندي بإصابة بالغة في الساق، في حين تسبب الضغط الناجم عن الانفجار في إصابة جندي آخر بآلام في الصدر.



بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية سيريبونج أنجكاساكولكييت "إن بانكوك ستتوقف عن خطوات متابعة الإعلان المشترك"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق مع كمبوديا الذي تم توقيعه في كوالالمبور في أواخر أكتوبر الماضي.



ولم تعلق السلطات الكمبودية على الحادث حتى الآن، إلا أنها نفت في الماضي الاتهامات التايلاندية بزراعة ألغام أرضية جديدة على طول الحدود بين البلدين.