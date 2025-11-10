بسبب ركنة سيارة.. صاحب شركة يتعدى على عاملين بمحل بعصا خشبية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على العاملين بأحد المحال بمنطقة سموحة بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر من (عاملان بالمحل المشار إليه"مصابان بكدمات باليد" – مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب بعصا خشبية محدثاً إصابتهما وكذا تلفيات بالمحل ، وذلك بسبب إعتراضهما على إيقاف سيارته أمام ذات المحل .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (مالك شركة - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته العصا المستخدمة فى التعدى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.