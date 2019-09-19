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اقتصاد

اليوم قطع المياه عن 11 منطقة بالإسكندرية.. تعرف عليها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:46 ص
قطع المياه
قطع المياه
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ضعف وانقطاع المياه اليوم، الخميس، عن عزب بحرى المحمودية، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وحتى الانتهاء من جميع الإصلاحات مساء اليوم نفسه.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه سوف يشمل جميع عزب بحرى المحمودية وهى (تحيمر البحرية - المهاجرين - العكارى - الزويدة - المراغى - العبيد - الثلاثين - خورشيد - الخروعة - النخل – الرحمة )؛ نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذى لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق.

وناشدت شركة المياه أهالى المنطقة، تدبير احتياجاتهم من المياه، ولطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة، أو الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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