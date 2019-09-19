اليوم قطع المياه عن 11 منطقة بالإسكندرية.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ضعف وانقطاع المياه اليوم، الخميس، عن عزب بحرى المحمودية، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وحتى الانتهاء من جميع الإصلاحات مساء اليوم نفسه.





وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه سوف يشمل جميع عزب بحرى المحمودية وهى (تحيمر البحرية - المهاجرين - العكارى - الزويدة - المراغى - العبيد - الثلاثين - خورشيد - الخروعة - النخل – الرحمة )؛ نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذى لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق.



