ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقيب الصحفيين يتحدى الجماعات الإرهابية على الهواء.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:28 م
الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إن عقد صفقة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية كان سهلا ولكن قيادات الجيش شرفاء وفضلوا مصلحة الوطن.

وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أنه يتحدى الجماعات الإخوانية إذا نشروا أى طلب شخصي للقوات المسلحة.

وأوضح رشوان، أنه يتحدي جماعة الإخوان الإرهابية فى كشفت أسباب انتقال محمد مرسي من الاتحادية لمقر الحرس الجمهوري.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن نظرية المؤامرات المبكرة بدأت بعد ثورة يناير، وأن نظرية المؤامرة التى تروجها جماعة الإخوان تفضحهم دائمًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحقيقة لا تموت.. قيادي إخواني يعترف على الهواء: اعتصام رابعة كان مسلحا

ضياء رشوان: 70 % من أفراد الجماعة الإرهابية تخلوا عنها.. فيديو

ترشيحاتنا

18 طائرة و7 صواريخ كروز.. السعودية تكشف التفاصيل الكاملة للهجوم على منشآت أرامكو .. فيديو

تعرف على رسالة مسئولي نادي الزمالك إلى شيكابالا

التوتر يتصاعد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر 200 فرقاطة في الخليج

تداول فيديو لـ ضربة جوية شنتها السعودية ضد مواقع إيرانية

التشكيل الرسمي لـ باريس سان جيرمان في مواجهة ريال مدريد بـ دوري أبطال أوروبا

ميرهان حسين فى إطلالة جريئة بـ فستان أرزق .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!