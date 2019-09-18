نقيب الصحفيين يتحدى الجماعات الإرهابية على الهواء.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إن عقد صفقة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية كان سهلا ولكن قيادات الجيش شرفاء وفضلوا مصلحة الوطن.



وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أنه يتحدى الجماعات الإخوانية إذا نشروا أى طلب شخصي للقوات المسلحة.



وأوضح رشوان، أنه يتحدي جماعة الإخوان الإرهابية فى كشفت أسباب انتقال محمد مرسي من الاتحادية لمقر الحرس الجمهوري.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن نظرية المؤامرات المبكرة بدأت بعد ثورة يناير، وأن نظرية المؤامرة التى تروجها جماعة الإخوان تفضحهم دائمًا.

