ليلة سقوط الملكي في باريس .. سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

سقط فريق ريال مدريد الإسباني سقوطا مذلا أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ، فى ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس بثلاثة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دورى أبطال اوروبا.



الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى ثلاث نقاط فى صدارة المجموعة الأولى بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وجالطا سراي التركي سلبيا ، بينما تذيل ريال مدريد المجموعة بلا رصيد من النقاط .



سجل الهدف الأول الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فى الدقيقة 14 من زمن المباراة ، بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر فشل تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد فى التصدي للكرة السريعة .



وأضاف الهدف الثاني الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فى الدقيقة 33 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك على يمين الحارس كورتوا.



وألغى الحكم ستيفان كلوسنير فى الدقيقة 38 من زمن المباراة هدفا لجاريث بيل بعدما لمست الكرة يده اليمنى قبل تسديدته على الطائر فى شباك كيلور نافاس .



وسجل الهدف الثالث للفريق الباريسي اللاعب توماس مونيير فى الدقيقة 90 ، بعد عدة تمريرات من جانب لاعبي باريس سان جيرمان ضرب بها الدفاع المدريدي الى أن انتهت الكرة فى شباك كورتوا.



