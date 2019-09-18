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رياضة

دورى ابطال اوروبا.. أتليتكو مدريد يتعادل 2-2 فى الوقت القاتل امام يوفنتوس ..فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:00 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
حسن العمدة
إنتهت احداث مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بالتعادل بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، علي ملعب واندا ميتروبوليتانو فى الجولة الاولي ، فى دور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .

وافتتح يوفنتوس التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق كوادرادو بعد توغل رائع من الجبهه اليسري ويسددها بقوة فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الاول للسيد العجوز .

وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني فى الدقيقة 65 عن طريق ماتويدي بعد تلقيه عرضية رائعه من زميله ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .

وجاء هدف أتلتيكو مدريد الاول فى الدقيقة 70 عن طريق سافيتش من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء ، ليقلص الفارق 2/1 .

ونجح اتلتيكو مدريد فى خطف هدف التعادل فى الوقت القاتل عن طريق هكتور هيرارا .

وبهذه النتيجة يتصدر يوفنتوس المجموعة الرابعه برصيد نقطة مؤقتا ، بينما جاء اتلتيكو مدريد فى المركز الثاني بنفس النقاط .

وتضم المجموعة الرابعه ، باير ليفركوزن ، لوكوموتيف موسكو ، أتلتيكو مدريد ، يوفنتوس .

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