دورى ابطال اوروبا.. أتليتكو مدريد يتعادل 2-2 فى الوقت القاتل امام يوفنتوس ..فيديو

إنتهت احداث مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بالتعادل بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، علي ملعب واندا ميتروبوليتانو فى الجولة الاولي ، فى دور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .



وافتتح يوفنتوس التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق كوادرادو بعد توغل رائع من الجبهه اليسري ويسددها بقوة فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الاول للسيد العجوز .



وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني فى الدقيقة 65 عن طريق ماتويدي بعد تلقيه عرضية رائعه من زميله ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .



وجاء هدف أتلتيكو مدريد الاول فى الدقيقة 70 عن طريق سافيتش من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء ، ليقلص الفارق 2/1 .



ونجح اتلتيكو مدريد فى خطف هدف التعادل فى الوقت القاتل عن طريق هكتور هيرارا .



وبهذه النتيجة يتصدر يوفنتوس المجموعة الرابعه برصيد نقطة مؤقتا ، بينما جاء اتلتيكو مدريد فى المركز الثاني بنفس النقاط .



وتضم المجموعة الرابعه ، باير ليفركوزن ، لوكوموتيف موسكو ، أتلتيكو مدريد ، يوفنتوس .

