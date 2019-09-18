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رياضة

عماد متعب مديرا للكرة.. إعلان اسماء الجهاز الفني لـ منتخب مصر بالكامل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:54 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو ابوبكر
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، عن اسماء الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر بقيادة ايهاب جلال.

وقال شوبير خلال تصريحاته في برنامج ملعب اون المذاع على فضائية اون سبورت، أن إيهاب جلال مديرََا فنيََا، والمساعدين: طارق مصطفى, وحمد إبراهيم, ومحمد شوقي, ومصطفى كمال مدربََا للحراس، وعماد متعب مديرََا للكرة.

واشار شوبير الى أن هذه آخر الأسماء الخارجة من إتحاد الكرة وهي الأقرب، وسيتم الاستقرار عليها ويُعلن ذلك بشكل رسمي خلال ساعات.

وتابع شوبير:" ننتظر، ولكن أرجو حسم الأمر سريعََا لأننا وصلنا لوقت لازم يتم الإعلان فيه قبل بداية الدوري العام".

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