ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإخوان سرقوا مقتنيات الحسين.. الأوقاف: أكثر من مليار جنيه لتوسعة وترميم المسجد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
مسجد الحسين
مسجد الحسين
هاني حسين
قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، إن هناك تكليفًا من الرئيس السيسي بالبدء في تطوير وترميم ساحة ومسجد الإمام الحسين وتوسعة المسجد من الداخل.

وأضاف عبد الغني هندي في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه ستتم توسعة مصلى السيدات كي يستوعب 1400 سيدة، إضافة إلى توسعة المساحة الداخلية والساحة الكبرى المتواجدة بين الحسين والأزهر الشريف.

وتابع عبد الغني هندي "في عام حكم الإخوان سرقوا محتويات ومقتنيات مسجد الحسين، والدولة اتجهت إلى إعادة ترميم المسجد وتوسعة المسجد الكبير والجزء الأثري الخاص بمقام الإمام الحسين سيتم ترميمه بمعرفة وزارة الآثار".

واستطرد عبد الغني هندي "يزوج المسجد أكثر من 2 مليون زائر من أكثر من 52 دولة شهريا ويعبر عن وجهة سياحة دينية للعديد من الدول المحبة لآل البيت والإمام الحسين"، مضيفا "مشروع ترميم مسجد الحسين والساحة المجاورة هو مشروع قومي وسيتم إنفاق أكثر من مليار جنيه على التوسعة والترميم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسع لـ 7500 مصل .. مدبولي يستعرض خطة تطوير ساحة ومسجد الحسين .. صور

الأعلى للشئون الإسلامية يكشف تفاصيل سرقة الإخوان محتويات مسجد الحسين

ترشيحاتنا

التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من الدعم .. فيديو

ملك التوقعات .. انضمام رضا عبدالعال لقناة الزمالك الجديدة

ثبت صنم.. شاهد كيف استقبل لاعبو بيراميدز نجم الأهلي فى تدريبات اليوم

اخبار الزمالك اليوم 18-9-2019.. حكم السوبر وش السعد على النادي .. موقف شيكابالا من المشاركة أمام الاهلي

ملكة انجلترا إيه أنت أكبر من كده يا فنان..محمد إمام يشعل السوشيال ميديا لهذا السبب

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور