الإخوان سرقوا مقتنيات الحسين.. الأوقاف: أكثر من مليار جنيه لتوسعة وترميم المسجد

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، إن هناك تكليفًا من الرئيس السيسي بالبدء في تطوير وترميم ساحة ومسجد الإمام الحسين وتوسعة المسجد من الداخل.





وأضاف عبد الغني هندي في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه ستتم توسعة مصلى السيدات كي يستوعب 1400 سيدة، إضافة إلى توسعة المساحة الداخلية والساحة الكبرى المتواجدة بين الحسين والأزهر الشريف.





وتابع عبد الغني هندي "في عام حكم الإخوان سرقوا محتويات ومقتنيات مسجد الحسين، والدولة اتجهت إلى إعادة ترميم المسجد وتوسعة المسجد الكبير والجزء الأثري الخاص بمقام الإمام الحسين سيتم ترميمه بمعرفة وزارة الآثار".





واستطرد عبد الغني هندي "يزوج المسجد أكثر من 2 مليون زائر من أكثر من 52 دولة شهريا ويعبر عن وجهة سياحة دينية للعديد من الدول المحبة لآل البيت والإمام الحسين"، مضيفا "مشروع ترميم مسجد الحسين والساحة المجاورة هو مشروع قومي وسيتم إنفاق أكثر من مليار جنيه على التوسعة والترميم".