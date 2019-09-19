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مرأة

بـ فستان ذهبي مكشوف البطن درة تتصدر أغلفة مجلة عالمية.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:20 ص
درة
درة
مصطفى كرم
نشرت الفنانة درة صورة جديدة عبر موقع انستجرام من أحدث جلسات تصويرها لغلاف مجلة " ELLE عربية.

وحلت درة بإطلالة جريئة بارتدائها فستانا باللون الذهبي اللامع مفتوح إلى أعلى البطن مع وضع ميكب خفيف.

ووضعت درة ميكب بالوان الترابية التى تناسب بشرتها وأبرزت جمال عينيها بالايشادو والماسكرا. 

وحازت الصورة علي إعجاب عدد كثيف من متابعيها لابرازها اناقتها وانوثتها.

على جانب آخر، تشارك درة فى بطولة مسلسل "بلا دليل"، مع الفنانين خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، وإسلام جمال وعدد من الفنانين، من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وشاركت درة مؤخرا في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.

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