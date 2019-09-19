فنزويلا تتراجع وتدعو أمريكا لإعادة العلاقات الدبلوماسية

دعت الحكومة الفنزويلية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، للصحفيين في كراكاس إنه من المنطقي بالنسبة إلى الولايات المتحدة "أن تعيد الاتصالات الدبلوماسية والحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو"؛ موضحة أنه لم يتبق أمام واشنطن سوى "مسار واحد" بعد فشلها في الإطاحة بمادورو من السلطة، ألا وهو "التفاوض والاتصالات الدبلوماسية".



وقد ألمح كل من مادورو وترامب، الشهر الماضي، إلى محادثات تجري بين بعض المسؤولين الكبار من البلدين.



وكانت فنزويلا قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف الأخيرة بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد في 23 ينايرالماضي.



وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على صناعة النفط في فنزويلا والدائرة المقربة من مادورو، اذ تحمل واشنطن الرئيس الفنزويلي مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد وتزوير الانتخابات الرئاسية.