شاهد.. الصور الرسمية لـ Xiaomi Mi 9 Pro 5G

كشف موقع جى اسم آرينا الهندى عن مجموعة من الصور الرسمية لأحدث هواتف علامة Xiaomi، وهو الأيقونة الأبرز لـ 2019، والذى يحمل اسم Mi 9 Pro 5G.



وتخطط علامة شاومى الصينية لإطلاق الهاتف فى 24 سبتمبر الجارى، والذى يأتى بتقنية اتصال الجيل الخامس، مع معالج Snapdragon 855+ القوى، وميزة الشحن اللاسلكى العكسى السريع.



ومن أبرز ميزات الهاتف هو الشحن السريع بالكابل العادى بقوة 40 وات، ولاسلكيًا بقوة 30 وات، مع بطارية عملاقة سعة 4000 ميللى أمبير.



ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل، بحسب تصريحات لي جون رئيس الشركة التنفيذى.