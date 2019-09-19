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منوعات

شاهد.. الصور الرسمية لـ Xiaomi Mi 9 Pro 5G

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:48 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشف موقع جى اسم آرينا الهندى عن مجموعة من الصور الرسمية لأحدث هواتف علامة Xiaomi، وهو الأيقونة الأبرز لـ 2019، والذى يحمل اسم Mi 9 Pro 5G.

وتخطط علامة شاومى الصينية لإطلاق الهاتف فى 24 سبتمبر الجارى، والذى يأتى بتقنية اتصال الجيل الخامس، مع معالج Snapdragon 855+ القوى، وميزة الشحن اللاسلكى العكسى السريع.

ومن أبرز ميزات الهاتف هو الشحن السريع بالكابل العادى بقوة 40 وات، ولاسلكيًا بقوة 30 وات، مع بطارية عملاقة سعة 4000 ميللى أمبير.

ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل، بحسب تصريحات لي جون رئيس الشركة التنفيذى.
شاهد.. الصور الرسمية لـ Xiaomi Mi 9 Pro 5G
شاهد.. الصور الرسمية لـ Xiaomi Mi 9 Pro 5G

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