مدبولي يترأس اجتماع المحافظين في بورسعيد

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين بمحافظة بورسعيد.



ويناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة الأشياء لطلاب وجاهزية المدارس،ويناقش ملفات تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل محافظة، كما سيناقش توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة للمواطنين والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار .



ويتفقد رئيس الوزراء عقب الاجتماع عددا من المشروعات التنموية بالمحافظة ويتفقد مقر مبنى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ومبنى ديوان عام محافظة بورسعيد بعد تطويرة لمتابعة آليات تطبيق ربطها بعملية التحول الرقمى الكترونيا، لتقديم خدمة مميكنة للمواطن، كما يتفقد مدبولي ايضا المركز اللوجيستى لنافذة الشباك الواحد بميناء بورسعيد.



ومن المقرر ان يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة التنفيذية لبحث مشكلات المحافظة والعمل على حلها .