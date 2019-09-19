الفلفل الأحمر والمكسرات.. احمي عينيك من الأمراض بـ 8 أطعمة

يعاني الكثير من أمراض العين مثل التهابات في الشبكية، أو ضعف النظر، أو عدم الرؤية الجيدة أثناء فترة الليل، لذلك وجب عليك أن تتناول بعض الأطعمة التي تحمي عينيك من الإصابة بالأمراض الخطيرة حتى لا يحتاج الأمر لإجراء عملية أو ارتداء نظارة، فنقدم 8 أطعمة مفيدة تحمي العين من المشكلات، وفقًا لموقع "webmd"



الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر على فيتامين سي، والذي يقلل من خطر الإصابة بإلتهابات العين.



المكسرات

اشارت الأبحاث على ضرورة تناول المسكرات وخاصة اللوز والفول السوداني، لاحتوائهم على فيتامين ه والذي يساعد على عدم مرض العين بأمراض تقدم العُمر.



الخضروات

تحتوي الخضروات وخاصة ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ على فيتامين أ، والذي يقلل من خطر الإصابة من اعتام عدسة العين.



سمك السالمون

تحتاج العين دائمًا إلى نوعين من أحماض اوميغا3 الدهنية، والتي تتواجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون، والتونة، والتي تعتبر دواء للعيون الجافة.



البطاطا

تحتاج العين إلى الفوائد التي تتواجد في كل من الفواكهة والخضروات التي تتميز باللون البرتقالي، والذي يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين أ وسي، لمساعدة العين على التكيف مع الظلام.



الفول والبقوليات

إن الفول والفاصوليا والعدس، من أشهر الأطعمة غنية بالزنك، كما إنها تساعد العين على تقوية نظرها.



البيض

تناول البيض باستمرار يمد الجسم بالبروتين، كما ان العين تحتاج إلى فائدته وخاصة تناول الصفار، لتقوية شبكية العين.



القرنبيط

إن القرنبيط والبروكلي من أكثر الخضروات التي تحتوي على فيتامين ه، وفيتامين أ التي تحمي الخلايا الموجودة في العين.