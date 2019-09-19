صفعة.. رد صادم من جانتس على دعوة نتنياهو في تشكيل حكومة وحدة

في رد صادم على عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي انتهت فترة ولايته بنيامين نتنياهو، وجه تحالف أزرق أبيض الإسرائيلي بزعامة بيني جانتس أكبر صفعة لنتنياهو برفضه اقتراحه بشأن التناوب على رئاسة الحكومة، وفق ما أفادت به سكاي نيوز.



جاء ذلك في ردٍ من حزب جانتس، بعدما دعاه نتنياهو، إلى أن يشكلا معا حكومة وحدة.



وقال نتنياهو في رسالة مصورة إنه يفضل "تشكيل ائتلاف يميني لكن نتائج الانتخابات أظهرت أن ذلك غير ممكن"، مؤكدا أنه بذلك "لن يكون على الناس الاختيار بين الكتلتين".



وتأتي دعوة نتنياهو بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات العامة، التي أجريت الثلاثاء، تقاربا حادا بين حزب الليكود ومنافسه "أزرق أبيض" يحول دون إمكانية أن يشكل أحدهما ائتلافا حكوميا.



وتشكل الدعوة تطورا كبيرًا، ويبدو أن نتنياهو أجبر عليها بعد الانتخابات التي قد لا تسمح نتائجها في منصب رئيس الوزراء الذي يشغله منذ 13 عاما.



وقال نتنياهو "دعوت خلال الانتخابات إلى تشكيل حكومة يمينية (..) لكن لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن ذلك غير ممكن".



وأضاف: "دعوت جانتس اليوم إلى تشكيل "حكومة وحدة واسعة".



