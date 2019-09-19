بالملح وملعقة باردة .. 7 طرق صادمة للتخلص من الهالات

كثير من السيدات يعانين من العيون المنتفخة الناتجة عن قلة النوم، والإفراط في تناول الكحول، والإجهاد ، والبكاء ، والجفاف وما إلى ذلك.



وبغض النظر عن السبب ، يمكن أن تكون العيون المنتفخة مشكلة صعبة في التعامل معها.وتجعل مظهرك بالكامل متعبًا وقد لا تعرف بالضبط كيفية معالجة هذه المشكلة،ولذلك قام موقع power of positivity بنشر أهم المكونات الت تساعدك على التخلص من العيون المنتفخة.



نقدم إليكِ بعض العلاجات المنزلية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وهي:



1- البيض الأبيض

تساعد خصائص شد الجلد في بياض البيض على تقليل الانتفاخ تحت عينيك و تقليل ظهور تجاعيد الوجه المكونات ( 1 بيضة بيضاء طريقة الاستعمال افصل البيض الأبيض في وعاء واخفقه حتى تحصل على مزيج ناعم، تدليكى بلطف هذا الخليط حول عينيك، اتركه لمدة 5 دقائق ثم شطفه جيدا )



2- البطاطس

بها خصائص تساعد على تقليل الأنتفاخ تحت عينيك، بالإضافة إلى ذلك يعمل كعامل تبيض طبيعي ويقلل من الهالات السوداء تحت عينيك أيضًا.

(المكونات خبة بطاطس طريقة الاستعمال هرس البطاطاس للحصول على عصير، وضعى قطعة قطن في عصير البطاطاس وضعيها على عينيك ، اتركه لمدة 15 دقيقة).



3- ماء الورد

يحتوي ماء الورد على خصائص قوية تساعد على شد المنطقة تحت عينيك لتقليل الانتفاخ تحت عينيك ،( المكونات ماء الورد (حسب الحاجة) طريقة الاستعمال ضع ماء الورد في قالب الثلج وقم بتجميده للحصول على مكعبات ثلج ماء الورد، خذ مكعبات الثلج وفركها بلطف على المنطقة المحيطة عينيك لمدة 5 دقائق).



4- الألوة فيرا وزيت اللوز

يحتوي Aloe vera على الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والخصائص الأساسية التي تساعد على تهدئة وتغذية منطقة تحت العين وتقليل الأنتفاخ تحت عينيك، وزيت اللوز مرطب للغاية على الجلد ويساعد على تجديد شباب البشرة من ( مكونات 1 ملعقة صغيرة الألوة فيرا مع 1 ملعقة صغيرة زيت لوز ويُمزج جيدًا، ضع الخليط حول عينيك. اتركه لمدة 10-15 دقيقة ثم شطفه جيدا )



5- الحليب

يحتوي الحليب على حمض اللبنيك الذي يقشر البشرة بلطف ليصبح ناعمًا وثابتًا وبالتالي يقلل من الانتفاخ تحت عينيك. إلى جانب ذلك ، يساعد أيضًا في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد،( المكونات الحليب (حسب الحاجة) طريقة الاستعمال وضع الحليب في قالب الثلج تجمد للحصول على مكعبات الثلج الحليب، أخرج مكعب الثلج ولفه في منشفة و فرك بلطف واضغط عليه حول عينيك لمدة 5-10 دقائق)



6- الملح

عند وضعه حول عينيك، يستخلص الصوديوم الموجود في الملح السوائل من تحت عينيك لتقليل الانتفاخ ويشد الجلد حول عينيك أيضًا( المكونات ½ ملعقة صغيرة ملح 1 كوب ماء دافئ طريقة الاستعمال في كوب من الماء الدافئ ، يضاف الملح ويقلب جيدا،ونضع قطعةمن القطن ووضعها على عينيك. اتركه لمدة 10 دقائق).



7- ملعقة باردة

يساعد وضع ملعقة باردة على العيون المنتفخة على استرخاء الأوعية الدموية لتقليل الانتفاخ وكذلك تشديد الجلد حول عينيك( المكونات 2 ملاعق طريقة الاستعمال ضع الملاعق في الثلاجة لمدة 15 دقيقة ثم إخراجهم ووضع الجانب المنتفخ من الملعقة المبردة على عينيك. اتركيه حتى تصبح الملعقة دافئة).