عداد الكهرباء الكودي أفضل من الممارسة .. اعرف الفرق

يظن البعض أن سعر المحاسبة في عداد الكهرباء الكودي 2.74جنيهاً لكل كيلوات تعريفة مبالغ فيها، ويعتقد ن أن نظام الممارسة المعمول بها سابقا أفضل لكن عند مقارنة العداد الكودي بنظام "الممارسة" ستجد أن العداد الكودي هو "طوق نجاة" لعدة أسباب أوضحها قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة وهي..

الفرق بين العداد الكودي والممارسة

إنهاء عصر "المحاضر" والقضايا

نظام الممارسة في الأساس هو "محضر سرقة تيار"، وبقاؤك عليه يعني أنك "مخالف" قانوناً في سجلات الوزارة.

العداد الكودي ينقل وضعك من "سارق تيار" إلى "مشترك بنظام كودي"، مما يرفع عنك أي ملاحقات قانونية أو غرامات مضاعفة في حال تكرار المحاضر.

عدالة المحاسبة (تدفع ما تستهلك فقط)

في نظام الممارسة، يتم تقدير مبلغ جزافي (غالباً ما يكون مرتفعا) بناءً على عدد الأجهزة الموجودة في الشقة، سواء إستخدمتها أم لا. أما العداد الكودي، فإذا سافرت أو أغلقت الشقة، لن تدفع مليماً واحداً (بإستثناء الرسوم الإدارية البسيطة)، بينما في الممارسة ستدفع المبلغ التقديري كاملاً كل شهر.

تجنب غرامات التأخير

محاضر الممارسة إذا تأخرت في سدادها تترتب عليها فوائد وغرامات تأخير، وقد تصل للإحالة للنيابة.

في العداد الكودي، أنت المتحكم؛ تشحن بـ 50 أو 100 جنيه حسب مقدرتك وإستهلاكك.

إستقرار الجهد الكهربائي

أغلب وصلات الممارسة تكون عشوائية ومن نقاط بعيدة، مما يسبب تذبذب التيار الذي يؤدي لإحتراق مواتير الثلاجات والتكييفات، أماالعداد الكودي يضمن لك وصلة فنية رسمية مستقرة تحمي أجهزتك من التلف.

التمهيد للوضع القانوني

وجود العداد الكودي برقم كودي ثابت يسهل عملية تحويله لعداد "اسمي" بمجرد ظهور نتيجة التصالح. لان العداد موجود بالفعل والوصلات جاهزة، كل ما سيتغير هو "نظام المحاسبة" في السيستم من السعر الموحد إلى نظام الشرائح المدعم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على العداد الكودي (عبر المنصة الموحدة)



- صورة البطاقة الشخصية (وجه وظهر).

- عقد ملكية أو إيجار للوحدة (لإثبات الحيازة).

- صورة لواجهة العقار من الخارج.