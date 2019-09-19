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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تتواصل مع عدد من المصريين المقيمين في السعودية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:18 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
سعيد العربي
اتخذت وزارة الهجرة نهجًا جديدًا من التواصل مع المصريين بالخارج، حيث بدأت الوزيرة أول لقاءات الفيديوكونفرانس خلال مبادرة "اسأل واقترح لايف"، مع عدد من أبناء مصر بالخارج المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار احتفال وزارة الهجرة بمرور 4 سنوات على عودتها، وفي مطلع عامها الخامس.

وفي بداية الفيديو كونفرانس، أكدت وزيرة الهجرة أن فكرة مبادرة "اسال واقترح لايف" جاءت لمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج لكي نقدم الخدمة المرجوة لهم، وقدمت التحية للسفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة، معربة عن سعادتها بأول فيديو كونفرانس مع المصريين بالخارج من خلال المبادرة.

ومن جانبه، أعرب السيد "محمود المهدي" من محافظة الدقهلية، والمقيم بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بهذا التواصل ودور وزيرة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، مشيرا إلى أن أزمة اعتماد اختبارات أبنائنا في الخارج بمنطقة الجوف تم حلها، مقدما الشكر للوزيرة لتدخلها وحل الأزمة، حيث إنه تم اختبار ٣٣٠ طالبًا العام الماضي وكانت نسبة النجاح ١٠٠٪.

وأضاف السيد "محمود المهدي" أن منطقة الجوف يقيم بها ما يقرب من ٣٠ ألف مصري، مطالبًا وزيرة الهجرة بالتدخل لحل أزمة المصري "أحمد الدمنهوري" فهو مريض بالسرطان ومحتجز بالمستشفى وجواز سفره منتهي الصلاحية ويريد العودة إلى مصر لاستكمال علاجه، ولكن نظرًا لانتهاء صلاحية جواز سفره لم يستطع الحجز والعودة، مضيفًا أن المشكلة تكمن في بُعد السفارة عن منطقة الجوف في شمال المملكة، حيث إنه يشترط حضوره للسفارة لاستخراج الوثيقة البديلة للجواز المنتهي لحين تجديد جواز سفره، وهو ما كان صعب تحقيقه نظرًا لأنه يرقد بالمستشفى.

ومن جانبها، فقد تعهدت الوزيرة بالتواصل مع السفارة والقنصلية المصرية لاستخراج الوثيقة للمواطن المصري أحمد الدمنهوري، حتى يتمكن من السفر والعودة إلى مصر لاستكمال علاجه.

ومن ناحيته، قال السيد "سعيد توفيق" من محافظة الشرقية، والمقيم بمنطقة عرعر الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، أن عدد المصريين بمنطقة عرعر ٣٠ ألف مصري تقريبا ولكن نظرا لأن المنطقة يقام بها العديد من المشروعات فإن الكثير من المصريين يتوافدون مع شركاتهم العاملين بها والتي تنفذ تلك المشروعات، وبالتالي يقيمون في منطقة عرعر حتى انتهاء تلك المشروعات مما يؤدي لارتفاع عدد الجالية المصرية بالمنطقة.

وطالب توفيق الوزيرة بزيادة زيارات ممثلي السفارة المصرية لمنطقة عرعر، حيث إنه مقرر للمنطقة زيارتين سنويًا لأنها تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة الرياض، ونظرًا لعدد الجالية المصرية الكبير بعرعر، فإن الزيارتين سنويا أمر غير كاف لقضاء مصالح المصريين المقيمين بالمنطقة، مطالبًا أيضًا بزيارة المستشار العمالي لهم.

وفي ذات اللقاء، طالب السيد "جابر إسماعيل" المقيم بمنطقة حفر الباطن بالمملكة، بعقد لجنة اختبارات لأبنائهم بالمنطقة، مقدما الشكر لوزيرة الهجرة على هذا التواصل وسعيها الدائم لربط المصريين بوطنهم الأم.

وفي ختام الفيديو كونفرانس، تعهدت وزيرة الهجرة بأن الزيارة المقبلة لها بالمملكة العربية السعودية ستكون لتلك المناطق الشمالية البعيدة عن السفارة والقنصلية، وسيرافقها البعثة الدبلوماسية والمستشار العمالي للتعرف على احتياجات المصريين وقضاء مصالحهم.

اللقاء بالكامل عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=EYjjTW8s120&feature=youtu.be

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