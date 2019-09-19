النواب يرد على استبعاد المسافرين من دعم التموين ويحدد الشروط

تستعد وزارة التموين لإطلاق معايير المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين، بعد أن وضعت 12 معيارًا، وتتجه الحكومة لأقرار معايير جديدة تتضمن استبعاد المسافرين بالخارج لأكثر من 6 أشهر من بطاقات التموين، إلى جانب الحصول على معاش 4500 جنيه.





ولاقى معيار حذف المسافرين خارج البلاد لمدة تتخطى 6 أشهر تباينًا في آراء نواب البرلمان، في تعليقاتهم على القرار، حيث يرى البعض أنه قرار صائب حال اتخاذه بشكلٍ رسمي، فيما يرى البعض صعوبة تطبيقه، وافتقاده لآليات واضحة.





النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، قال إنه مع كل المعايير التي أعلنت عنها الحكومة والمقرر تطبيقها أيضًا ضمن المرحلة الخامسة، لتصفية بطاقات التموين من غير مستحقي الدعم.





وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع استبعاد المسافرين خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن استبعاده لن يكون هو فقط، وإنما يشمل ذلك الأسرة أيضًا.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن شروط استبعاد المسافر خارج البلاد هي أن تتعدى مدة السفر 6 أشهر كما سبق الإشارة، إلى جانب التأكد من حصول المسافر على عقد عمل مستديم.





كما أظهر النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، تأييدًا للاتجاه الذي تذهب إليه وزارة التموين في رفع المسافرين خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر من بطاقات الدعم التموينية.





وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "سفر الشخص للخارج يعني أنه يعمل براتب، وبذلك فهو لا يستحق الدعم، وتحدث عن موقف أسرة الشخص المسافر من الدعم: "المسافر خارج البلاد يقوم بإرسال حوالات لأسرته، وبذلك هي أيضًا لا تستحق الدعم".





وأكد أن في حال قام المسافر خارج البلاد بالعودة مرة أخرى، ففي هذه الحالة تقوم الحكومة بإعادته مرة أخرى للدعم، بشرط ألا تنطبق عليه المحددات الأخرى التي وضعتها الحكومة كمعايير لحذف من بطاقات التموين.





في المقابل، كان للنائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، راي آخر، وحذر الحكومة من حذف المسافرين خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر ، من بطاقات التمين، مشيرًا إلى ضرورة منطقية المعايير التي تضعها وزارة التموين للحذف من بطاقات الدعم التموينية.





وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "هناك صعوبة في حذف المسافر خارج البلاد من بطاقات التموين، لأنه ليس بالضروري أن يكون المسافر ذات حالة جيد ماديًا أو يعيش حياة مرفهة بالسفر للخارج".





وأضاف النائب عمرو الجوهري أن هناك مشكلة أيضًا تتعلق بأسر هذه الفئات المسافر للخارج لأكثر من 6 شهور، حيث أنه في الغالب يكون جميعهم في بطاقة واحدة، وهنا يطرح سؤال عن كيفية التعامل مع هذه الأسر.





وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من الحكومة بالاكتفاء بمعايير المرحلة الرابعة التي أقرت من قبل، لحذف المستبعدين من التموين، باعتبارها كافية لحصر الدعم على المستحقين فقط.





وأكد النائب أن البرلمان سوف يستدعي وزير التموين مع عودة انعقاد مجلس النواب مرة أخرى، للحديث معه حول الفئات التي تم استبعادها وعددها.





وتستعد الحكومة لوضع محددات تستهدف غير المستحقين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددًا وهي:





1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.





2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.





3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.





4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.





5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.





6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.





7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.





8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.





9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.





10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.





11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.





12- الأسرة لديها مهنة عليا.



