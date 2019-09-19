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فن

شاهد.. محمد رمضان يروج لحفلة الجامعة الأمريكية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:12 م
محمد رمضان
محمد رمضان
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة عبر خاصية "ستوري".

ويعلن رمضان بالصورة ميعاد حفله الغنائي القادم مع طلبة الجامعة الأمريكية يوم 25\9\2019.

جدير بالذكر أن كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، احتل المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر "يوتيوب".

وآخر أعمال الفنان محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال"، والذى حقق نجاحًا كبيرا في السباق الرمضان 2019، وشاركه فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادي مهنا.

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