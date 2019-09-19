مملكة الذهب عرض مسرحي لمساندة الكفيفات.... فيديو

الخيال موطنهم الاول ،الشعور هو اقوي ما يمتلكون هكذا يبدو عليهم اثناء العرض عندما كانوا يوجهون لبعضهم البعض نظرات صائبة و يتقنون الحركة بشكل لم يتوقعه الحضور ويؤدون ادوراهن ببراعة، كاسروا قيود النقص التي يضعها البعض وينظر بها الي الكفيف.



مملكة الذهب عرض مسرحي لمجموعة الفتيات لمساعدة احدي الجمعيات الخيرية لمساندة الكفيفات ، يدور العرض حول اهمية العمل في حياه الانسان،تدربوا عليه علي مدار شهرين بمساعدة مخرج ومتطوعين.



رصدت عدسة صدي البلد حوار مع "اكرم عوض" مخرج مسرحي



يقول اكرم، ان الفكرة بدأت عندما دعتنا الجمعية لعمل نشاط فني للكفيفات يحبونه و يخرجوا طاقتهم فيه ،في البدايه كنا متخوفين لاننا لاول مرة نشتغل مع كفيفات ولكن وجدناهن متعاونين ونشات بينا و بينهم مشاعر حب والفة ساعدتنا علي تدريبهم وهم جيدزن للحفظ بشكل كبير،من الصعوبات التي واجهتنا ان الفتيات غير محترفين للتمثيل و ايضا مشاكل في الحركة في بعض الاحيان.



اكدت "جيهان علي "المسئولة علي نشاط المسرح في البداية تعاونا مع شركة منترا لتنفيذ النشاط وقامت الفتيات بعمل اختبار للتأكد من مناسبتهم للدور، وان هدفهم الاساسي من العرض المسرحي اندماج الكفيفات في المجتمع وتفاعلهم مع بعضهم البعض حيث نجد مواقف جميلة مضحكة تحدث معهم اثناء التمثيل



اشارت "منه محمد" احدي ممثلي المسرحية حبها الشديد للتمثيل منذ الصغر واوضحت دورها الكوميدي في المسرحية حيث انها تكون خادمة الملكة ،تحلم منه ان تكون ممثلة مشهورة وان تتعلم ما يساعدها علي تغير نظرة المجتمع للكفيفات.