وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة الإسكندرية للصب الجاف بميناء المكس

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشروع إنشاء محطة للبضائع الصناعية السائبة بميناء المكس، وذلك في إطار إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة «شيامن سي أند دي» (C&D) الصينية.

حضر مراسم التوقيع كل من اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة الصينية.

قام بالتوقيع كل من اللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ومن شركة C&D ليو رونجديان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

يأتي هذا التوقيع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير جميع الموانئ المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، دعمًا للاقتصاد الوطني وتنافسية الصادرات المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما أن المحطة هي باكورة المحطات الأربعة بميناء المكس الجاري إنشاؤها.

وتم خلال فعاليات التوقيع استعراض المخطط المقترح لتطوير الأرصفة البحرية لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وساحات التخزين القابلة للتوسع، ومرافق تداول البضائع، والمركز اللوجستي لتيسير حركة الشاحنات، وتعزيز الربط بشبكة السكك الحديدية القومية، بما يحقق التكامل بين النقل البحري والسككي والبري، ويرفع كفاءة نقل البضائع إلى المناطق الصناعية ومراكز الإنتاج والاستهلاك.

وأكد الوزير أن المشروع يستهدف إنشاء وتطوير محطة متخصصة في الصب الجاف غير النظيف وتوفير ساحات تخزين وصوامع ومرافق متطورة للمناولة والتداول، كما يتضمن المخطط التصميمي رصيفين رئيسيين بما يتيح استقبال سفن الشحن العملاقة، ويجعل ميناء الإسكندرية من بين الموانئ العالمية القادرة على استقبال هذا النوع من السفن، مع إمكانية استقبال 3 سفن عملاقة في الوقت نفسه عند اكتمال المشروع.

وقال وزير النقل إن المشروع يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال أعمال الإنشاء والتطوير وبعد التنفيذ في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والخدمات الصناعية المساندة، كما يسهم في خفض تكاليف سلاسل الإمداد وتحسين نقل المواد الخام والمنتجات النهائية ودعم تنافسية الصادرات، خاصة في قطاعات الأسمنت والصلب والصناعات الثقيلة.

وأضاف أن المخطط الفني يتضمن منظومة متطورة للإدارة البيئية وفق المعايير الدولية، موضحا أن المشروع يعكس توجه وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية المتكاملة، وتعظيم دور الموانئ المصرية في التجارة الدولية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، أشار ليو رونجديان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة C&D، إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من نتائجها جذب العديد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، وفتح العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة، ومنها مجالات النقل واللوجستيات والصناعات المرتبطة بقطاع النقل.

ووجه الشكر لوزارة النقل المصرية على ثقتها بالشركة ودعم الوزارة للتعاون مع الشركة، مؤكدا أن الشركة ستجعل هذا المشروع من أهم وأكبر مشروعات النقل البحري والموانئ في البحر المتوسط.

وقال: “إننا مع أصدقائنا المصريين سندفع المشروع ليتم تنفيذه بالشكل المثل والأسرع، وأن يكون هذا المشروع هو بداية التعاون في مشروعات أخرى، سواء تنفيذ محطات أخرى، أو في مجال تصنيع السفن التجارية، بما يساهم في تعظيم التعاون المشترك في مجال سلاسل الإمداد”.