لكل حامل.. احذرى الزنتاك يسبب كوارث صحية



وأفادت الإدارة أيضًا بوجود بعض الجسيمات السامة المسرطنة، وأكدت بشدة التوقف عن استخدامه فورًا.



وبالرغم من أن هذا الدواء كان ينصح به الأطباء إلا أن ما قيل مؤخرًا أثار الجدل والقلق بشكل كبير خاصة على الحوامل والأطفال، لذا فيجب على المرضى الآن استخدام دواء آخر باستشارة الطبيب.



ومن موانع استعمال دواء زنتاك:



- الحساسية

- لا يستخدم في حالة الحمل أو الرضاعة إلا بعد الرجوع للطبيب، خاصة أن الزنتاك يتفاعل مع أدوية الحامل ويؤثر بشكل سلبى على صحتها وصحة الطفل



الآثار الجانبية لدواء زانتاك على الحامل والمرضعة:



_قد يؤدي إلى عدم القدرة على الرؤية بشكل واضح.

_ احمرار الجلد أو حدوث طفح جلدي.

_ ألم في الصدر، والشعور بالضيق في التنفس.

_كدمات أو نزيف

_تغير فى معدل ضربات القلب.

_ التهاب الحلق، والغثيان، وآلام في المعدة، وانخفاض في درجة الحرارة، وفقدان الشهية، والبول الداكن،(اصفرار الجلد أو العيون).





وتشمل الآثار الجانبية للزنتاك على الحامل أيضًا:



_صداع

_النعاس، والدوخة.

_مشاكل النوم (الأرق).

_العجز الجنسي، أو صعوبة وجود النشوة الجنسية

_تورم الثديين

_آلام العظام والمفاصل

الزنتاك من أهم وأشهر الأدوية التي تساعد على معالجة مشاكل المعدة والجهاز الهضمي، ويحتوي على تركيزات عديدة ومنها ( الحقن، والشراب، أقراص، والفوار).الآن تم سحب دواء زنتاك بكافة أشكاله من السوق، بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية باحتمالية وجود شوائب مسرطنة في هذه المادة وقرار وزارة الصحة والسكان.وقامت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية بتحذير الناس من أن هذا الدواء( زنتاك) الأشهر لعلاج الحرقة والحموضة، قد يحمل كميات صغيرة من المواد المسرطنة، وأن الأن يتم التحقيق فى هذا الموضوع.