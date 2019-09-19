السوبر المصري.. ميتشو يجهز مفاجأة هجومية فى تشكيل الزمالك لـ ارباك الأهلى

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، لتجهيز مفاجأة فى تشكيل الفريق الأبيض أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري المقرر لها غدا الجمعة ببرج العرب.



وأكد مصدر بالجهاز الفني لفريق أن ميتشو يخطط لمفاجأة الفريق الأحمر في المباراة خاصة في الجانب الهجومي.



وشدد على أن المدير الفني درس الأهلي جيدا وسيضع خطة وتشكيل لارباك حسابات الفريق المنافس من أجل تحقيق الفوز.