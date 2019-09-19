ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السوبر المصري.. ميتشو يجهز مفاجأة هجومية فى تشكيل الزمالك لـ ارباك الأهلى

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:56 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسى
يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، لتجهيز مفاجأة فى تشكيل الفريق الأبيض أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري المقرر لها غدا الجمعة ببرج العرب.

وأكد مصدر بالجهاز الفني لفريق أن ميتشو يخطط لمفاجأة الفريق الأحمر في المباراة خاصة في الجانب الهجومي.

وشدد على أن المدير الفني درس الأهلي جيدا وسيضع خطة وتشكيل لارباك حسابات الفريق المنافس من أجل تحقيق الفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. عداء قديم يجمع ميتشو بـ الأهلي منذ 15 عاما.. تفاصيل مثيرة

ميتشو يجهز مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز خلال نهائى كاس مصر

اخبار الرياضة.. عرض خيالي لـ محمد صلاح.. صدمة الأهلي لاتحاد الكرة.. تصريحات ميتشو.. ورسالة مارتن يول لـ مؤمن زكريا

شيكابالا وبن شرقي .. عودة الغائبين سلاح الزمالك للفوز بالسوبر أمام الأهلي

ميتشو يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك للحديث عن مواجهة الأهلي في السوبر

ميتشو الزمالك يطلب تسجيلات مباريات الأهلي قبل السوبر المصرى

ترشيحاتنا

بعد تحليق طائرات فوق قصر أمير الكويت.. بريطانيا تطالب بتحرك عاجل

اخبار الفن.. محمد رمضان أيام الكحرتة.. وهيدى كرم تكشف عن قرار طلاقها.. وهايدى موسى ترتدى الحجاب

بعد إصابة هيثم شاكر.. 10 معلومات صادمة عن سرطان القولون

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

باركت له على الخطوبة ثم خلعته.. كيف انتقمت الممثلة السورية رنا الأبيض من زوجها

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة جريئة.. درة تأسر قلوب متابعيها من أحدث جلسة تصوير

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين