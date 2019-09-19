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أخبار البلد

بعد ظهورها مع أمير قطر..علا الفارس تثير غضب العرب..شاهد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:41 م
علا الفارس
علا الفارس
القسم الميدانى
أاثارت الإعلامية الأردنية علا الفارس غضب العرب خصوصا بعد نشر صور لها مع امير قطر وعملها ب قناه الجزيره بعد انتقالها من ال CNN واتهمت بالإساءة للسعودية وانتقدت من الكثير من الناس

فاعتبر الكثيرون أنها أساءت للشعوب العربية،و هذا الأمر وصل إلى حد الحديث عن فصل علا الفارس من قناة MBC.

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمرٍ مبكرٍ لم يتجاوز 17 عامًا كمراسلة أخبار ل​قناة العربية​ من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 حيث اعتبرت علا الفارس أصغر مراسلة في ​الشرق الأوسط​ بعمر 17 عاما بحسب مجلة "اوك" البريطانية قبل أن تتحول إلى مراسلة ميدانية في العام 2005. التحقت بعد ذلك بقسم الأخبار في قناة MBC كمذيعة ومقدمة البرنامج الاخباري الاجتماعي (أم بي سي في أسبوع).

قدمت بعدها الكثير من البرامج منها الطريق إلى أمريكا، الهاربون من الموت، الإصرار.

جدير بالذكر أن علا الفارس ابنة السياسي الفلسطيني المعروف تحسين الفارس.





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