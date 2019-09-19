رئيس الإصلاح والنهضة: الإرهاب والشائعات وجهان لعملة واحدة هدفها استقرار الدولة

اجتمع السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بممثلي الحزب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من أعضاء المكتب السياسي، عقب المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي عقد في مركز المنارة للمؤتمرات، لمناقشة محاور المؤتمر وأهم توصياته.



وأكد عبد العزيز في الاجتماع على أن محاور المؤتمر ناقشت ملفان في غاية الأهمية وهما ملف الإرهاب وتقييم تجربة مكافحته محليا وإقليميا، وملف تأثير نشر الشائعات على استقرار الدولة في ظل حروب الجيل الرابع، واصفا هذان الملفان أنهما وجهان لعملة واحدة، تستخدم في زعزعة استقرار الدولة وهز ثقة المصريين في مؤسساتهم الوطنية.



وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن سبب انتشار الإشاعات والافتراءات هو نقص المعلومات واعتماد شريحة كبيرة من الشباب على منصات التواصل الاجتماعي لاستقاء المعلومات منها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إعلام وطني مهني يعبر عن الناس وآرائهم ويستمع لهم ويعرض مشاكلهم، ويرد على كل الشائعات في أسرع وقت.



واختتم عبد العزيز اجتماعه برسالة لجموع الشعب المصري بضرورة عدم الانسياق وراء تلك الشائعات وتحري الدقة في الأخبار المتداولة والتيقظ لمحاولات النيل من الدولة المصرية سواء باستخدام العنف أو باستخدام الأكاذيب والتضليل والوقوف خلف القيادة السياسية في معركة بناء الوطن.