فوقوا بقى.. ريهام سعيد توجه رسالة جديدة لمتابعيها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام صورة بها رسالة وجهتها لمتابعيها.



الصورة التي نشرتها ريهام سعيد مكتوب بها" سأل شاب الشيخ محمد الغزالى ما حكم تارك الصلاة ؟ فقال حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد ..كن داعيًا لا قاضيًا".



علقت ريهام سعيد على الصورة"فوقوا بقى".



جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قد تحدثت عن مرضى السمنة فى حلقة برنامجها صبايا بشكل سيء مما جعل المجلس القومي للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى حقق بدوره فى هذه الواقعة وتم إيقاف برنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة الحياة وإيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام.



كانت ريهام سعيد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وقررت الإتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.