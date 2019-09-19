جورجينا رودريجيز أم تسجيل الأهداف.. رد صادم من رونالدو

قال كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي الإيطالي إن علاقته مع صديقته أم أولاده جورجينا رودريجيز أفضل له من هدفه الذي سجله في مرمى يوفنتوس أثناء لعبه مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2017_2018.



واعترف رونالدو خلال لقائه بشبكة Itv الإيطالية وفقا لموقع dwc الالماني، ان هدفه الأفضل في تاريخ مسيرته الكروية هو هدفه في مرمى صديقه بوفون وضد فريقه الحالي يوفنتوس أثناء لعبه مع ريال مدريد قائلا: "حاولت تسجيل مثل ذلك الهدف منذ سنوات".



وتابع: "صحيح أنني سجلت 700 هدف لكن لم أحظ بهدف مثله، لقد اعتقدت أنني تمكنت أخيرًا من الهدف عبر قفزة جميلة، الهدف كان في مرمى بوفون، وضد يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا، يا له من هدف جميل".



وطالب الإعلامي الإيطالي بيرس مورغان الاجابة بصراحة اذا ما كان الهدف افضل ام حبه لجورجينا ليرد كريستيانو رونالدو قائلا:" لا، ليس أفضل من اللحظة التي اكون فيها بالقرب من جورجينا".