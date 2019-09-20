صناعة البرلمان: مناقشة مشروع قانون حظر استخدام أكياس البلاستيك بدور الانعقاد الخامس

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة من المقرر أن تناقش مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر رئيس اللجنة بشأن حظر استخدام أكياس البلاستيك خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.



وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان كانت فى زيارة للمغرب ووجدت ان المحلات لا تستخدم أكياس البلاستيك نظرا لخطورتها ، مؤكدا ان أكياس البلاستيك تحتاج إلى التحلل فى 500 عام.



واكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن فلسفة مشروع القانون تكمن فى أننا نستغنى عن الأكياس البلاستيك ، بحيث نستخدم أكياس صديقة للبيئة.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.