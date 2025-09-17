شخصية لا تخاف| «ميدو»: حسام غالي قد يكون رئيس الأهلي القادم رغم محاولات «تكسير المجاديف»

قال الإعلامي أحمد حسام “ميدو” إن حسام غالي، نجم الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، يُمثل خطورة على كثيرين داخل النادي بسبب نجوميته وسيرته الذاتية القوية التي قد تؤهله مستقبلاً لرئاسة القلعة الحمراء.

وأوضح ميدو، خلال برنامجه “أوضة اللبس” على قناة النهار: “شخصية حسام غالي مختلفة؛ لأنه دائمًا يواجه ولا يخاف، وهذا ما يجعله يدخل في صدامات مع بعض الأشخاص.”

وأكمل: “هناك أشخاص حاولوا تشويه صورته، رغم أن سيرته الذاتية تؤهله لرئاسة النادي الأهلي.”

وأضاف: “غالي تعرض للهجوم في مدرجات الأهلي، وحمّل أزمات ليست من مسؤوليته. والسؤال هنا: هل إدارة الأهلي جاءت به من أجل دعمه وتكبيره، أم من أجل التخلص منه وتقديمه كبش فداء للجماهير؟”.