قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العُملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 17-9-2025
بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
ما هي أعظم الأعمال ثوابا بعد صلاة الفجر؟.. 6 عبادات احرص على أدائها
الاحتلال يحجب الحقيقة.. إسرائيل تمنع برلمانيين بريطانيين من تفقد الكارثة الطبية بالضفة
«أبومسلم»: فيتوريا لم يُحقق أي نجاح مع المنتخب الوطني.. وترشيحه للأهلي «غير منطقي»
عقب إصابته بفيروس A .. مراد مكرم يوجّه رسالة لـ إمام عاشور
عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14
كندا تدين هجوم غزة وتصف العملية الإسرائيلية بـ«المروعة» وتطالب بوقف فوري للنار
يبتز الفتيات على فيس بوك باسم امرأة .. فما الحكم؟ عطية لاشين يحذر
شخصية لا تخاف| «ميدو»: حسام غالي قد يكون رئيس الأهلي القادم رغم محاولات «تكسير المجاديف»
إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يبتز الفتيات على فيس بوك باسم امرأة .. فما الحكم؟ عطية لاشين يحذر

ابتزاز الفتيات على فيس بوك
ابتزاز الفتيات على فيس بوك
محمد شحتة

أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن سؤال يقول: "بعض الأشخاص ذوي الهيئات ينشئون صفحة على فيسبوك باسم امرأة، وهو في الحقيقة رجل، ليصطادوا فرائسهم ويبتزوهم بمبالغ لا يصدقها عقل، فما حكم ذلك شرعًا؟"

وقال الدكتور عطية لاشين في إجابته: إن المسلم قد يكون بخيلًا، وقد يكون حريصًا على الدنيا مهتمًا بزخارفها، وقد يكون جبانًا ليس عنده مثقال ذرة من شجاعة، وقد يكون أنانيًا لا يهتم إلا بمصلحته فقط، وبالجملة قد يحمل الصفات المذمومة السلبية، لكنه أبدًا لا يكون كذّابًا؛ لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في وعوده.

واستشهد بما رواه الإمام مالك في الموطأ بشرح الإمام الزرقاني، حينما روى صفوان بن سليمان أنه قال: قيل لرسول الله ﷺ: أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: "نعم". فقيل له: أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: "نعم". فقيل له: أيكون المؤمن كذّابًا؟ قال: "لا".

وأكد الدكتور عطية لاشين أن من يفعل ذلك قد سقطت مروءته، ولا مروءة عنده ولا إيمان، وإنما حب الدينار والدرهم أعمى بصره وبصيرته، وجعله يستحل كل شيء من أجل جمع المال.

وتابع موضحًا أن هذا الشخص قد ارتكب عدة مهلكات: أولًا: استحل لنفسه أن يكون كذّابًا، واستحل أن يجحد فضل الله عليه، فالله خلقه ذكرًا، فإذا أخفى وكتم صفته وتقمّص شخصية أنثى، كان ذلك اعتراضًا على ما جبله الله وفطره عليه.

ثانيًا: ارتكب كبيرة الكذب، وهي من الكبائر التي لا تجتمع مع الإسلام والإيمان أبدًا، بل تنافي الإسلام وتضاد الإيمان.

ثالثًا: أكل أموال الناس بالباطل، واستحل حرمة مال أخيه المؤمن، مما قد يؤدي إلى إحباط عباداته إن كانت له عبادات، ولا يُظن أن من يفعل ذلك له عبادة مقبولة.

واستشهد بحديث النبي ﷺ: «إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه، ما تُقبل منه عبادة أربعين سنة».


 

عطية لاشين الأزهر فتاوى فيس بوك ابتزاز الفتيات أكل الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

ترشيحاتنا

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين.. والعملية في قطر كانت قرارا إسرائيليا مستقلا

أرشيفية

اليونيسف: أكثر من 10 آلاف طفل في مدينة غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

أرشيفية

استجابة لضغوط إسرائيلية .. سوريا تسحب سلاحها الثقيل من الجنوب

بالصور

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

بعد إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي.. أخطر 4 أنواع تهدّد صحتك وطرق الوقاية منها

إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي

اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد