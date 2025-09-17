إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن المرشح الأقوى لمنصب المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية: “روي فيتوريا مرشح لتدريب النادي الأهلي وأورس فيشر يبتعد رغم أنه كان أتفق على كل شيء”.

استعدادات الأهلي لمباراة سيراميكا

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل، وتُعد المباراة اختبارًا مهمًا للفريق بعد النتائج المتذبذبة في الجولات الماضية.

مشوار الأهلي في الدوري حتى الآن

افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت (2-2)، ثم حقق فوزًا كبيرًا على فاركو (4-1).

ولم يخض مباراة الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة الذي يضم 21 فريقًا وسقط مرة أخرى في فخ التعادل أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة، قبل أن يتعرض لخسارة أمام بيراميدز (2-0) في الجولة الخامسة، ثم تعادل مع إنبي بهدف لمثله.