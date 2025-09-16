فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تخصيص مبلغ 300 مليون يورو، لتوزيعه على الأندية التي تسمح للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات بلادهم من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وأوضح "فيفا" أن هذا التوجه يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي جرى تجديدها بينه وبين رابطة الأندية الأوروبية، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون بين الطرفين وضمان استفادة الأندية من مشاركة لاعبيها في البطولات الدولية.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن نسخة كأس العالم 2026 ستشهد تنفيذ برنامج منقح لتوزيع الأرباح، بما يتيح استفادة عدد أكبر من الأندية.

ووفقًا لبنود مذكرة التفاهم، التي تم تمديدها في مارس 2023، سيُخصص مبلغ إجمالي يصل إلى 355 مليون دولار، لصالح الأندية التي تفرج عن لاعبيها للمشاركة في منافسات كأس العالم المقبلة.