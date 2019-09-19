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محافظات

القبض على تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار بالمنيا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:31 م
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
ايمن رياض
ألقت الاجهزة الامنية بالمنيا القبض علي تشكيل عصابي أثناء تنقيبهم عن الآثار بمركز العدوة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط مباحث العدوة بقيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل مهجور بقرية البسقلون.

على الفور شكل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي، تحت إشراف العقيد حمدي رفعت، رئيس فرع البحث للشمال، وقيادة المقدم أحمد درويش، رئيس مباحث مركز العدوة، ومعاونة الرائد محمد صلاح، والنقيب طه الجارحي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من أسامة. ع. ر28 سنة مقيم قرية برمشا ومصطفى. ا. ا 35 سنة مزارع مقيم قرية برمشا ورمضان. ش. ع 29سنة عاطل مقيم قرية البسقلون وأحمد. ح. ا 28سنة عاطل مقيم قرية البسقلون واشرف. م. م 29سنة عاطل مقيم قرية البسقلون ومصطفى. ج. ش 22سنة عاطل ومقيم قرية البسقلون وحمد. ج. م 20 سنة عاطل مقيم قرية البسقلون اثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب أسفل منزل مهجور من سكانه بأطراف قرية البسقلون.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3094 إداري مركز العدوة.

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