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مرأة

بفستان مكشوف.. هند عبد الحليم بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:21 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
رنا عصمت
نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة لدورته الثالثة لعام 2019.

وتألقت الفنانة الشابة هند عبد الحليم بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية، فستان مكشوف الاكتاف وذات فتحة من الساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكنها خطفت الانظار بهذه الاطلالة الجريئة.

وتميزت من خلال اختيارها لوضع المكياج الناعم والبسيط ،وقامت برفع شعرها ليتماشى مع ستايل الفستان.

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

بفستان مكشوف.. هند عبد الحليم بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة

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