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توك شو

ندى بسيوني: كنت سعيدة جدا باستقالتي من معهد التمثيل.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:30 م
ندي بسيوني
ندي بسيوني
قسم التوك شو
قالت الفنانة "ندي بسيوني"، إنها درست في العديد من المجالات بداخل وخارج البلاد، ولكن كانت دراستها في المعهد العالي للتمثيل أهم تلك الدراسات، وقد عينت بتكليف رسمي فور تخرجها.

ونوهت، ندي بسيوني خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، إلي أنها لم تتمتع بصفات الشخص الأكاديمي، لافتة إلي أنها لم تستطع فصل أو إيذاء أي طالب في المعهد، حيث كانت تقوم بنفسها علي تغشيش الطلاب خلال الامتحانات.

وأضافت الفنانة "ندي بسيوني"، أنها سعت بعد ذلك لترك التدريس في المعهد مقدمة استقالتها، قائلة "أنا كنت سعيدة جدا بالقرار ده".

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