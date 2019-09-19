مهرجان الجونة السينمائي.. كندة علوش تأسر قلوب الحاضرين مع عمرو يوسف

ظهرت الفنانة كندة علوش في مهرجان الجونة السينمائي مع زوجها عمرو يوسف، وهي بإطلالة ساحرة وغير متكلفة، حيث ارتدت فستانا باللون الأزرق، وبأكمام طويلة، وشفافا من منطقة الرقبة، والأكتاف.



فيما ارتداء عمرو يوسف بدلة باللون الأسود السليم، مع البيبون، ورفعت كندة علوش شعرها إلى الأعلى لإبراز جمال ملامحها الرقيقة، مع وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج.



وأكملت كندة علوش إطلالتها بإرتداء قرط باللون الفضي والطويل، مع حقيبة باللون الأسود، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالاتها.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري